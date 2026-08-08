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Nike Zoom Vapor 14 Pro TF
男/女人造场地足球鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋助你引爆疾速。匠心设计，有效减少材料用量，助你比赛中畅享疾速。
- 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
- 款式： DJ2851-484
Nike Zoom Vapor 14 Pro TF
¥799
疾速风范
Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋助你引爆疾速。匠心设计，有效减少材料用量，助你比赛中畅享疾速。
舒适缓震
后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，塑就出众回弹体验，为你提供出色能量回馈。
出色抓地，灵活驾驭
橡胶外底基于对球员运动的研究分析而打造，可提供多向抓地力。
耐穿设计
Hyperscreen 覆面，经久耐穿，助力轻松应对赛季挑战。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
- 款式： DJ2851-484
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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