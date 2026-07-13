Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。金属色装饰让你喜爱的鞋款跃升新层次。

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