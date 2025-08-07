Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔女子运动鞋
20% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。采用层次感设计，融入织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。
- 显示颜色： 微葡萄紫/尘光子色/山峰白/金属银
- 款式： IB7253-500
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，塑就出色支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
