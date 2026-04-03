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Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
15% 折让
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此配色当前无货
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。此鞋款采用层次感设计，融入织物、皮革与合成材质装饰，塑就本季出众鞋款。
- 显示颜色： 石膏色/黑/白色/淡象牙白
- 款式： HF1553-701
Nike Zoom Vomero 5
15% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。此鞋款采用层次感设计，融入织物、皮革与合成材质装饰，塑就本季出众鞋款。
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 网眼布和后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，营造出色支撑感
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 石膏色/黑/白色/淡象牙白
- 款式： HF1553-701
Air Zoom
Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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