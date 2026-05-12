第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
20% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 铁灰/金属银/椰奶色/金属铬色
- 款式： IM3486-001
Nike Zoom Vomero 5
20% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
其他细节
- 优质材质组合鞋面，经久耐穿
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 铁灰/金属银/椰奶色/金属铬色
- 款式： IM3486-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。