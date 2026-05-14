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Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋 - 幻影灰白/奶白 II/帆白/浅骨色

Nike Zoom Vomero 5

耐克迈柔男子运动鞋

15% 折让

Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。结合中性色调，让你驾驭多种穿搭，打造非凡造型。同时巧糅科技感和低调设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。


  • 显示颜色： 幻影灰白/奶白 II/帆白/浅骨色
  • 款式： FB9149-006

Nike Zoom Vomero 5

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Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。结合中性色调，让你驾驭多种穿搭，打造非凡造型。同时巧糅科技感和低调设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。

其他细节

  • 优质材质组合鞋面带来出众耐穿性，网眼布则营造出色透气效果
  • 泡棉中底搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的顺畅迈步体验
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
  • 后跟采用透气孔设计，营造透气舒适感受
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影灰白/奶白 II/帆白/浅骨色
  • 款式： FB9149-006

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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