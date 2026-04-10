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Nike Zoom Vomero 5 SE 耐克迈柔男子运动鞋 - 暗烟灰/煤黑/白色/团队黑

Nike Zoom Vomero 5 SE

耐克迈柔男子运动鞋

¥1,199

Nike Zoom Vomero 5 SE 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。这款鞋采用翻毛皮与帆布组合材质，为经典鞋型注入精致工艺感。


  • 显示颜色： 暗烟灰/煤黑/白色/团队黑
  • 款式： IH8039-002

Nike Zoom Vomero 5 SE

¥1,199

Nike Zoom Vomero 5 SE 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。这款鞋采用翻毛皮与帆布组合材质，为经典鞋型注入精致工艺感。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感 
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗烟灰/煤黑/白色/团队黑
  • 款式： IH8039-002

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