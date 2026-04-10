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Nike Zoom Vomero 5 SE
耐克迈柔男子运动鞋
¥1,199
Nike Zoom Vomero 5 SE 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。这款鞋采用翻毛皮与帆布组合材质，为经典鞋型注入精致工艺感。
- 显示颜色： 暗烟灰/煤黑/白色/团队黑
- 款式： IH8039-002
Nike Zoom Vomero 5 SE
¥1,199
Nike Zoom Vomero 5 SE 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。这款鞋采用翻毛皮与帆布组合材质，为经典鞋型注入精致工艺感。
其他细节
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗烟灰/煤黑/白色/团队黑
- 款式： IH8039-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。