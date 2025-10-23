Nike Zoom Vomero 5 SE SP
耐克迈柔男子复古运动鞋
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vomero 5 SE SP 男子运动鞋妥帖包覆足部，缔造出众透气支撑效果。耐穿合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气。柔软泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适的顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 白色/黑/帆白/赛车蓝
- 款式： CI1694-100
Nike Zoom Vomero 5 SE SP
耐穿缓震，街头造型
其他细节
- Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 泡绵，塑就回弹缓震的顺畅迈步体验
- 网眼设计结合匠心覆面，透气耐穿
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
