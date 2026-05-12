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Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列
新年款耐克迈柔轻户外版男子冬季款运动鞋
13% 折让
Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列新年款耐克迈柔轻户外版男子冬季款运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。
- 显示颜色： 麻黄/铁灰/安全橙/麻黄
- 款式： IQ1127-220
Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列
13% 折让
Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列新年款耐克迈柔轻户外版男子冬季款运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。
其他细节
- 合成材质和皮革组合鞋面，经久耐穿，舒适贴合
- 鞋带栓扣便于调节，搭配钩扣设计，带来稳固效果
- 橡胶挡泥片有效应对不良天气因素，令双足保持干爽
- Nike Air Zoom 缓震配置，成就非凡缓震表现
- 精简材料用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性
产品细节
- 提拉设计
- 反光细节
- 橡胶挡泥片
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 麻黄/铁灰/安全橙/麻黄
- 款式： IQ1127-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。