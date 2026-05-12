Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列新年款耐克迈柔轻户外版男子冬季款运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

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