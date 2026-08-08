Nike Metcon

Metcon 5

了解你的优势

稳定性非凡，抓地力出众。新款 Metcon 5 跃升新层次，让你在运动场地绽放夺目光芒。

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Nike Metcon 5

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新型缓震设计 

后端稳固，前端灵活，自调式缓震设计为举重、立卧撑跳等活动提供助力。

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创新抓地力 

无论是推拉器械运动还是敏捷性训练，嵴状抓地设计能为你的每一步提供稳固的地面抓附。

Nike Metcon
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新型后跟设计

后跟采用加宽式菱形设计，进一步提升 Metcon 的传奇稳定性。

体坛健将的分享

我们四次拜访世界混合体能冠军 Mat Fraser，请他就自己钟爱鞋款的最新版型分享心得。

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Nike Metcon

Metcon Flyknit

The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。

适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。

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哪一款 Metcon 适合你？ 

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Metcon 5

The Strong One
拥有非凡稳定性和力量，非其他训练鞋所能企及。

适合
举重、高强度训练、爬绳训练和推拉器械运动。

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Metcon Flyknit

The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。

适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。

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Free x Metcon

The Flexible One
Nike Free x Metcon 2 兼具灵活性和稳定性，助力轻松驾驭现代高强度训练。

适合
高强度训练、短跑、体能训练和力量训练。

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Metcon Flyknit

The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。

适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。

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The Flexible One
Nike Free x Metcon 2 兼具灵活性和稳定性，助力轻松驾驭现代高强度训练。

适合
高强度训练、短跑、体能训练和力量训练。

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