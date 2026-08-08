新型缓震设计
后端稳固，前端灵活，自调式缓震设计为举重、立卧撑跳等活动提供助力。
创新抓地力
无论是推拉器械运动还是敏捷性训练，嵴状抓地设计能为你的每一步提供稳固的地面抓附。
新型后跟设计
后跟采用加宽式菱形设计，进一步提升 Metcon 的传奇稳定性。
Metcon Flyknit
The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。
适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。
Metcon 5
The Strong One
拥有非凡稳定性和力量，非其他训练鞋所能企及。
适合
举重、高强度训练、爬绳训练和推拉器械运动。
Metcon Flyknit
The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。
适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。
Free x Metcon
The Flexible One
Nike Free x Metcon 2 兼具灵活性和稳定性，助力轻松驾驭现代高强度训练。
适合
高强度训练、短跑、体能训练和力量训练。
Metcon Flyknit
The Fast One
Metcon Flyknit 3 包覆性出众，不仅适合举重训练，同时助力畅跑。
适合
举重、高强度训练、短跑和体能训练。
Free x Metcon
The Flexible One
Nike Free x Metcon 2 兼具灵活性和稳定性，助力轻松驾驭现代高强度训练。
适合
高强度训练、短跑、体能训练和力量训练。