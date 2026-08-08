Nike Pro 系列

信心爆棚
自适应技术，专业级别结构，全新 Nike Pro 训练服装助你准备就绪，不惧训练难题。
Pro 故事
在设计该系列产品的过程中，我们倾听了每日穿着该系列产品运动的运动员的意见。
Pro 版型
“我投掷实心球，有扭身动作，有跳跃动作，身上的紧身裤稳固如初，丝毫不会造成干扰因素。”
—奥运会障碍赛跑运动员科琳·奎格利
Pro 面料
“没有一丝汗水，我能够全神贯注投入比赛，并有余力展现个性。”
—NFL 2018 年度最佳进攻新秀，纽约巨人队选手萨科旺·巴克利
Pro 心态
“这个系列的产品让我觉得自己就是女王！各种设计和细节元素都独具个性，而我正需要这么一抹特色。”
—CrossFit 混合体能训练职业运动员 Sara Sigmundsdóttir
Pro 版型
“我投掷实心球，有扭身动作，有跳跃动作，身上的紧身裤稳固如初，丝毫不会造成干扰因素。”
—奥运会障碍赛跑运动员科琳·奎格利
Pro 面料
“没有一丝汗水，我能够全神贯注投入比赛，并有余力展现个性。”
—NFL 2018 年度最佳进攻新秀，纽约巨人队选手萨科旺·巴克利
Pro 心态
“这个系列的产品让我觉得自己就是女王！各种设计和细节元素都独具个性，而我正需要这么一抹特色。”
—CrossFit 混合体能训练职业运动员 Sara Sigmundsdóttir