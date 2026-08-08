精英教练直播课程已开启

NIKE家练日

夏天来了得抓紧给身材打个样，居家运动的习惯眼看要被忙碌的工作打断。为你支招，如何利用碎片时间动起来？加入我们的运动新形态#Nike家练日#计划。

坚持大于形式，1个小时太奢侈，15分钟就行。加班错过健身课，直播打卡照样练。天气不好爱宅家，客厅就是运动场。随时随地，只要打开NTC，你就是运动员。

NIKE家练日，精英教练直播课程已开启


我们将为你带来：

1. 线上直播课程

NTC精英教练1+1示范指导，在线互动答疑

2. 每月训练课表

让你有一个系统完整的训练计划，效果更好

3. NTC训练APP

个性化定制课表和提醒服务，还能随时随地跟练，NIKE全球教练化身你的口袋私教


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2. 每月训练课表

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5月课程内容抢先预约：

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下课以后没人盯着怎么练？5月完整课程表已安排上了！包括灵活性、耐力、力量的课后训练，还有科学休息计划，让你练到家不在话下。下载NTC APP 在训练主页搜索课表中的作业名称，即刻开练。




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NIKE家练日，精英教练直播课程已开启
NIKE家练日，精英教练直播课程已开启
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居家训练过的你一定发现了，不管在什么场景下，都会暗藏一些特别挑战：家中的地面材质不适合专门训练，噪音问题很困扰，小心和邻居争吵；每日穿脱环节也是坚持不懈的障碍。这些问题不要忽视也别担心，何况，还有这双利器为你保驾护航。


Free Metcon3

全场合，凭一双，练一切

因应居家等不同场景，采用内靴式结构设计，抓地防滑的效果，让运动灵活自如；中底泡棉柔软且富有弹性，提供减少噪音的缓震体验，助你畅练不停。