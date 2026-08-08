精英教练直播课程已开启
NIKE家练日
夏天来了得抓紧给身材打个样，居家运动的习惯眼看要被忙碌的工作打断。为你支招，如何利用碎片时间动起来？加入我们的运动新形态#Nike家练日#计划。
坚持大于形式，1个小时太奢侈，15分钟就行。加班错过健身课，直播打卡照样练。天气不好爱宅家，客厅就是运动场。随时随地，只要打开NTC，你就是运动员。
我们将为你带来：
1. 线上直播课程
NTC精英教练1+1示范指导，在线互动答疑
2. 每月训练课表
让你有一个系统完整的训练计划，效果更好
3. NTC训练APP
个性化定制课表和提醒服务，还能随时随地跟练，NIKE全球教练化身你的口袋私教
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NTC精英教练1+1示范指导，在线互动答疑
2. 每月训练课表
让你有一个系统完整的训练计划，效果更好
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个性化定制课表和提醒服务，还能随时随地跟练，NIKE全球教练化身你的口袋私教
5月课程内容抢先预约：
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居家训练过的你一定发现了，不管在什么场景下，都会暗藏一些特别挑战：家中的地面材质不适合专门训练，噪音问题很困扰，小心和邻居争吵；每日穿脱环节也是坚持不懈的障碍。这些问题不要忽视也别担心，何况，还有这双利器为你保驾护航。
Free Metcon3
全场合，凭一双，练一切
因应居家等不同场景，采用内靴式结构设计，抓地防滑的效果，让运动灵活自如；中底泡棉柔软且富有弹性，提供减少噪音的缓震体验，助你畅练不停。