室内训练装备推荐：
翻包大行动
解锁教练们的独家秘籍
训练者的风格，不只透露在一招一式中。那些每天带在身边的装备，更是每个人的独家态度。想要激发身心潜能，日常练出新境界，那就来翻开NIKE教练们的包包，看看有哪些推荐的室内训练装备。
室内训练装备推荐
翻包大行动，解锁教练们的独家秘籍
训练者的风格，不只透露在一招一式中。那些每天带在身边的装备，更是每个人的独家态度。想要激发身心潜能，日常练出新境界，那就来翻开NIKE教练们的包包，看看有哪些推荐的室内训练装备。
王立鑫
耐克大中华区签约培训师
“和昨天的自己比，每天进步一点”
“和昨天的自己比，每天进步一点”
喜欢训练流汗、多巴胺分泌的感觉，沉浸其中就能忘记压力。平日里要做个有心人，关注一些训练知识分享。室内训练可以简单搭配一些弹力带、小哑铃，服装透气排汗，鞋子选择灵活而不失稳定性，款式兼具时尚就更棒了。
王立鑫的室内训练小贴士
训练前最好充分热身，选择合适的运动强度，从简单的开始逐步增加练习难度。
于洋
耐克大中华区签约培训师
“让自己养成兴趣，体会到乐趣自然就能保持训练”
“让自己养成兴趣，体会到乐趣自然就能保持训练”
训练就像日常三餐一样不可或缺，可以先从自己感兴趣的开始。不必拘泥于时间长短，从点滴养成习惯，别急于求成。瑜伽适合任何人，掌握正确的练习方法就能让你的训练简单、有效、减压，而安全舒适的穿着体验会为你坚持训练加分。
于洋的室内训练小贴士
哪怕每天只是10分钟的伸展也好，逐渐建立起对训练的热情，体会训练的好处即可。
徐琳
SPACE资深功夫瑜伽导师
“每次整合完，都是一个崭新积极的自己”
“每次整合完，都是一个崭新积极的自己”
训练是回到一个整合的过程，带给我们力量去迎接新的生活。有专业知识再去练习，这非常有必要。特别是瑜伽，看上去动作差不多，但是顺位标准不对就可能受伤。尽量在干净、安静的场地进行瑜伽训练，无拘束感的服饰也能提升运动表现。
徐琳的室内训练小贴士
建议提前复习下已经学过的动作和提前了解一些运动背景知识，会比较安全。