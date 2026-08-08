重启新赛季

新赛季即将开启，无论挑战多大都要全力以赴。场内场外，突破风格马上上场。

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LEBRON 17酷劲十足，以黑色夹克叠穿湖人队标志性配色的紫色球衣和金色运动卫衣，助你气场全开，大放异彩。

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同样令人瞩目的紫金AIR FORCE 1 NBA，传承经典的同时引领未来。搭配橙色帽衫和湖人LOGO运动裤，诠释的是为了所爱全力1心。

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撞色？小众？没有驾驭不了的风格！AIR FORCE 1 SHADOW从经典文化、运动生活，再到街头浪潮，让每个女生的吸引力都被看见。

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