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畅销单品 篮球 鞋类(28)

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Kobe III Protro
Kobe III Protro 科比男子篮球鞋
新品上市
Kobe III Protro
科比男子篮球鞋
¥1,499
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe III Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849
Kobe III Low
Kobe III Low 科比大童篮球鞋
人气热销
Kobe III Low
科比大童篮球鞋
¥849
A'Two "ASW" EP
A'Two "ASW" EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
人气热销
A'Two "ASW" EP
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
¥1,049
Nike G.T. Cut 4 EP
Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
¥1,499
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
Kobe 9 Low
Kobe 9 Low 科比男子篮球鞋
人气热销
Kobe 9 Low
科比男子篮球鞋
¥1,399
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
人气热销
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
A'Two "Gold Standard" EP
A'Two "Gold Standard" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋
人气热销
A'Two "Gold Standard" EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
Kobe 3 Low Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
¥1,499
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
男/女篮球鞋
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,499
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro 科比大童篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro
科比大童篮球鞋
¥949
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 9 Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Kobe VIII Protro
Kobe VIII Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe VIII Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Kobe V
Kobe V 科比大童篮球鞋
售罄
Kobe V
科比大童篮球鞋
¥849
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" 文班亚马大童篮球鞋
新品上市
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
文班亚马大童篮球鞋
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" 莫兰特大童篮球鞋
新品上市
Ja 4 "Nightmare"
莫兰特大童篮球鞋
¥699
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP 凯德·坎宁安男/女篮球鞋
新品上市
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP
凯德·坎宁安男/女篮球鞋
¥1,499
Air Jordan 1 High OG "Love Letter"
Air Jordan 1 High OG "Love Letter" 大童运动鞋
人气热销
Air Jordan 1 High OG "Love Letter"
大童运动鞋
¥1,099
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋
人气热销
Kobe IX Low EM
科比大童篮球鞋
¥849
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" 萨布丽娜男/女篮球鞋
人气热销
Sabrina 3 "WNBA 30th"
萨布丽娜男/女篮球鞋
LeBron XXIII EP
LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋
人气热销
LeBron XXIII EP
詹姆斯男子篮球鞋

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款