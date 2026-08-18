  1. 服装
    2. /
  2. 长裤和紧身裤

畅销单品 长裤和紧身裤(19)

慢跑长裤与运动裤紧身裤和打底裤
性别 
(0)
男子
儿童 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(0)
运动员 
(0)
适用场景 
(0)
潮湿天气
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" 女子拒水徒步长裤
人气热销
ACG "High Stakes"
女子拒水徒步长裤
¥899
Nike One
Nike One Dri-FIT 女子速干梭织中腰阔腿长裤
人气热销
Nike One
Dri-FIT 女子速干梭织中腰阔腿长裤
Nike
Nike 大童加绒篮球长裤
新品上市
Nike
大童加绒篮球长裤
¥429
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子宽松中腰长裤
人气热销
Nike Sportswear
女子宽松中腰长裤
¥549
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰长裤
人气热销
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰长裤
¥699
KD x NOCTA
KD x NOCTA 杜兰特男子单腿训练紧身裤（右）
人气热销
KD x NOCTA
杜兰特男子单腿训练紧身裤（右）
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic 女子中腰直筒长裤
人气热销
Nike Sportswear Classic
女子中腰直筒长裤
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤
人气热销
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干梭织长裤
¥399
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞九分裤
人气热销
Jordan Flight Chicago
女子拒水降落伞九分裤
Nike ACG "Morpho"
Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤
人气热销
Nike ACG "Morpho"
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤
Nike SB
Nike SB 男子牛仔滑板长裤
人气热销
Nike SB
男子牛仔滑板长裤
Nike One
Nike One Dri-FIT 女子速干梭织阔腿长裤
人气热销
Nike One
Dri-FIT 女子速干梭织阔腿长裤
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤
人气热销
Nike Sportswear
女子针织中腰阔腿运动裤
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤
人气热销
Nike Dri-FIT One
大童（女孩）速干梭织训练长裤
Nike Form
Nike Form Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤
人气热销
Nike Form
Dri-FIT 男子速干锥形剪裁百搭长裤
Nike One
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤
人气热销
Nike One
Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club 男子针织直筒长裤
人气热销
Nike Sportswear Club
男子针织直筒长裤
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club 男子针织直筒长裤
人气热销
Nike Sportswear Club
男子针织直筒长裤
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子梭织长裤
人气热销
Nike Sportswear
女子梭织长裤

穿上 Nike 男子跑步长裤和紧身裤系列，体验舒适奔跑感受。不同长度、版型和颜色任你挑选，并可针对你的跑步需求找到理想款型。 为男子跑步运动裤搭配 Nike 跑步上衣，并根据气候找到出色兼顾凉爽与透气、或是温暖与支撑效果的款型。选购女款儿童款跑步长裤和紧身裤，查看男子跑步鞋，浏览丰富鞋款选项。