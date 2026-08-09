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大童（7-15 岁） 儿童 篮球 配件和装备(3)

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篮球
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Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
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Jordan 大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
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Jordan 大童条纹运动短袜（3 双）
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Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款