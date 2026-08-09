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大童（7-15 岁） 儿童 篮球 夹克和马甲(4)

儿童 
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尺码范围 
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颜色 
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适用场景 
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品牌 
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运动 
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篮球
设计亮点 
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儿童年龄 
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大童（7-15 岁）
版型 
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内衬 
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Nike Crossover 大童篮球夹克
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大童篮球夹克
¥429
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Jordan 大童轻便型运动夹克
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Jordan Draft 大童撞色夹克
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