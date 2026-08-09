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大童（7-15 岁） 儿童 篮球 鞋类(54)

Jordan
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Jordan
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A'Two "Mirrored"
A'Two "Mirrored" A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
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A'Two "Gold Standard"
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋
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大童篮球鞋
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Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋
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大童篮球鞋
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Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" 莫兰特大童篮球鞋
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¥699
Sabrina 4 "Limelight Glow"
Sabrina 4 "Limelight Glow" 萨布丽娜大童篮球鞋
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萨布丽娜大童篮球鞋
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Ja 3 "Explorer"
Ja 3 "Explorer" 侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋
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Ja 3 "Raptor"
Ja 3 "Raptor" 侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋
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Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋
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耐克小火星大童篮球鞋
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Nike S.T.Dynamite
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A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
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A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
Kobe 9 Low EM
Kobe 9 Low EM 科比大童篮球鞋
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科比大童篮球鞋
¥849
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋
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Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋
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¥849
Giannis Immortality 4
Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋
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耐克字母哥大童篮球鞋
¥529
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 詹姆斯大童篮球鞋
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詹姆斯大童篮球鞋
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋
Nike Team Hustle D 12
大童篮球鞋
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款