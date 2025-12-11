  1. 足球
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Nike Jr. Phantom 6 Low Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
¥399
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋
Nike Jr. Phantom 6 High Club
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋
¥399

穿上各式 Nike 儿童足球鞋款，一举击败强劲对手。选购 Mercurial 刺客系列、Hypervenom 毒锋系列、Magista 鬼牌系列、Tiempo 传奇系列等最新 Nike 款型。天然硬质草地、天然松软草地、人造场地和室内场地专用战靴供你自由选择。选购儿童足球球衣和手套，备齐全套足球装备。浏览所有儿童服装和鞋款。