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大童（7-15 岁） 儿童 连帽衫和套头衫(11)

儿童 
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休闲款
训练/健身
篮球
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设计亮点 
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功能 
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版型 
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材质重量 
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材质 
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儿童年龄 
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大童（7-15 岁）
袖长 
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内衬 
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Nike
Nike Team Club 大童套头连帽衫
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Team Club 大童套头连帽衫
¥299
Nike ACG
Nike ACG 大童防晒长袖上衣
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大童防晒长袖上衣
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大童防晒长袖上衣
Kobe All-Star Weekend
Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫
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科比全明星大童速干针织篮球连帽衫
Nike MAVN
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫
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Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
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Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
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Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
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Nike Team Club 大童套头连帽衫
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¥299
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