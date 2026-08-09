  1. 足球
    2. /
  2. 服装
    3. /
  3. 上衣和T恤

大童（7-15 岁） 儿童 足球 上衣和T恤(16)

球衣
儿童 
(0)
Size 
(0)
尺码范围 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
足球
技术 
(0)
功能 
(0)
版型 
(0)
袖长 
(0)
领口款式 
(0)
儿童年龄 
(1)
大童（7-15 岁）
内衬 
(0)
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT 哈兰德大童速干足球短袖上衣
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT 哈兰德大童速干足球短袖上衣
法国队 x Jacquemus
法国队 x Jacquemus 大童速干短袖足球上衣
法国队 x Jacquemus
大童速干短袖足球上衣
¥429
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT 姆巴佩大童速干短袖足球上衣
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT 姆巴佩大童速干短袖足球上衣
¥229
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥599
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球短袖上衣
Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球短袖上衣
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection 大童速干守门员长袖球衣
人气热销
Nike x LEGO® Collection
大童速干守门员长袖球衣
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection 大童短袖T恤
人气热销
Nike x LEGO® Collection
大童短袖T恤
2026 赛季英格兰国家队主场球迷版
2026 赛季英格兰国家队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026 赛季英格兰国家队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection 大童速干短袖足球球衣
人气热销
Nike x LEGO® Collection
大童速干短袖足球球衣
2026 赛季中国队主场球迷版
2026 赛季中国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
2026 赛季中国队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
2026 赛季法国国家队主场球迷版
2026 赛季法国国家队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
售罄
2026 赛季法国国家队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
英格兰队 x Palace
英格兰队 x Palace 大童速干短袖足球上衣
英格兰队 x Palace
大童速干短袖足球上衣
¥429
2026 赛季巴西国家队客场球迷版
2026 赛季巴西国家队客场球迷版 Jordan Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026 赛季巴西国家队客场球迷版
Jordan Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥599
2026 赛季上海申花主场球迷版
2026 赛季上海申花主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026 赛季上海申花主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥429
2026 赛季上海申花客场球迷版
2026 赛季上海申花客场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026 赛季上海申花客场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥429
2026 赛季北京国安主场球迷版
2026 赛季北京国安主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
2026 赛季北京国安主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥429

穿上各式 Nike 儿童足球鞋款，一举击败强劲对手。选购 Mercurial 刺客系列、Hypervenom 毒锋系列、Magista 鬼牌系列、Tiempo 传奇系列等最新 Nike 款型。天然硬质草地、天然松软草地、人造场地和室内场地专用战靴供你自由选择。选购儿童足球球衣和手套，备齐全套足球装备。浏览所有儿童服装和鞋款。