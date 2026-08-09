克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 鞋类(4)

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克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥2,199
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite
耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
¥2,199
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 耐克破阵·刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
耐克破阵·刺客系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋
¥699
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋
Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥849

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多系列灵感源自足坛风标人物，该系列涵盖足球鞋和护腿板等设计，助你强势掌控赛局。另有以该传奇球员为灵感打造的T恤，为你塑就出众休闲风范。