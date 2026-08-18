女孩(965)

鞋类连帽衫和套头衫夹克和马甲长裤和紧身裤运动内衣连体衣上衣和T恤短裤运动服连衣裤短裙和连衣裙运动袜配件和装备
儿童 
(1)
性别 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
Nike Sportswear
Jordan
ACG
Nike Pro
运动 
(0)
休闲款
跑步
训练/健身
篮球
美式橄榄球
足球
棒球
高尔夫
网球
游泳
舞蹈
运动员 
(0)
适用场景 
(0)
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court 大童体育课综合运动鞋
新品上市
Nike Omni Multi-Court
大童体育课综合运动鞋
¥429
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝大童运动鞋
人气热销
Nike Court Borough Low
耐克酷菠萝大童运动鞋
Nike Dunk Low SE
Nike Dunk Low SE 大童运动鞋
人气热销
Nike Dunk Low SE
大童运动鞋
Nike Swoosh Go
Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋
人气热销
Nike Swoosh Go
耐克宝宝 GO 婴童运动鞋
¥429
Nike Uplift SC
Nike Uplift SC 大童运动鞋
人气热销
Nike Uplift SC
大童运动鞋
Nike
Nike 大童加绒篮球长裤
新品上市
Nike
大童加绒篮球长裤
¥429
Nike Ava X
Nike Ava X 大童运动鞋
Nike Ava X
大童运动鞋
¥699
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 耐克宝宝勾婴童易穿脱运动鞋
人气热销
Nike Swoosh 1
耐克宝宝勾婴童易穿脱运动鞋
¥499
Nike MAVN
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫
Nike MAVN
Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋
Air Jordan 1 Mid SE
大童运动鞋
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋
Jordan 1 Low Alt SE
幼童运动鞋
LeBron
LeBron 詹姆斯大童短袖T恤
LeBron
詹姆斯大童短袖T恤
Nike MAVN
Nike MAVN 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤
Nike MAVN
耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤
Nike MAVN
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤
Nike MAVN
Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤
Nike Court
Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Nike Court
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover 大童运动鞋
Nike Ava Rover
大童运动鞋
Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻大童运动鞋
人气热销
Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
复刻大童运动鞋
¥1,199
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court 幼童平衡车综合运动鞋
新品上市
Nike Omni Multi-Court
幼童平衡车综合运动鞋
¥399
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 幼童一脚蹬运动鞋
新品上市
Nike Flex Runner 4
幼童一脚蹬运动鞋
¥369
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬跑步鞋
新品上市
Nike Flex Runner 4
大童一脚蹬跑步鞋
¥399
Luka 5
Luka 5 东契奇幼童运动鞋
新品上市
Luka 5
东契奇幼童运动鞋
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 耐克字母哥大童篮球鞋
新品上市
Giannis Immortality 5
耐克字母哥大童篮球鞋
¥499

女孩产品

选购 Nike 女孩产品，轻松制霸场内场外。选购最新女孩鞋款，包括篮球跑步足球sportswear 鞋款，并搭配女孩双肩包、运动包、运动帽等女孩装备。T恤、短裤、连帽衫等女孩服装均提供丰富款式和尺码选项，助你完善比赛日出众造型。