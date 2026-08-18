  1. 篮球
    2. /
  2. 服装

女孩 篮球 服装(35)

儿童 
(1)
女孩
尺码范围 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
技术 
(0)
设计亮点 
(0)
功能 
(0)
儿童年龄 
(0)
版型 
(0)
袖长 
(0)
领口款式 
(0)
衣长/裤长 
(0)
腰型 
(0)
内衬 
(0)
材质 
(0)
适用场景 
(0)
运动员 
(0)
Nike Crossover
Nike Crossover 大童篮球夹克
Nike Crossover
大童篮球夹克
¥429
Nike
Nike 大童加绒篮球长裤
新品上市
Nike
大童加绒篮球长裤
¥429
Nike Legend
Nike Legend Dri-FIT 大童速干短袖篮球T恤
人气热销
Nike Legend
Dri-FIT 大童速干短袖篮球T恤
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤
¥299
Ja
Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
Ja
Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
¥269
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Kobe
Kobe Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Kobe
Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Jordan
Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
Jordan
Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
¥129
Jordan 23
Jordan 23 婴童球衣和短裤套装
人气热销
Jordan 23
婴童球衣和短裤套装
¥399
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣
Nike Sportswear
Dri-FIT 大童速干篮球球衣
Kobe "Mamba Day"
Kobe "Mamba Day" Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤
售罄
Kobe "Mamba Day"
Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤
Kobe
Kobe 科比大童速干背心
Kobe
科比大童速干背心
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Kobe
Kobe Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Kobe
Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干短袖篮球T恤
Nike
Dri-FIT 大童速干短袖篮球T恤
Kobe All-Star Weekend
Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫
Kobe All-Star Weekend
科比全明星大童速干针织篮球连帽衫
Nike Court
Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Nike Court
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干针织篮球长裤
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干针织篮球长裤
Kobe
Kobe Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Kobe
Dri-FIT 科比大童速干套头篮球连帽衫
Nike
Nike Team 大童速干篮球短裤
Nike
Team 大童速干篮球短裤
¥149

女孩篮球服装

Nike 女孩篮球服装采用 Dri-FIT 技术匠心打造，有效排除体表汗液，令孩子保持干爽舒适，在日常训练和休闲中展现出众运动风范。选购女孩款篮球背心T恤短裤，或浏览我们的精选男孩篮球服装。选购 Nike 女孩篮球装备鞋款，打造全套搭配。