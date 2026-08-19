儿童 配件和装备(59)

球类运动帽、遮阳帽和头带
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Nike Brasilia JDI
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包
Nike Brasilia JDI
儿童双肩包
Nike Performance Basics
Nike Performance Basics Dri-FIT 幼童速干运动短袜（6 双）
Nike Performance Basics
Dri-FIT 幼童速干运动短袜（6 双）
Nike Club
Nike Club Futura 大童软顶水洗运动帽
Nike Club
Futura 大童软顶水洗运动帽
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club 大童速干软顶金属耐克勾运动帽
Nike Dri-FIT Club
大童速干软顶金属耐克勾运动帽
Nike Elemental
Nike Elemental 儿童双肩包
Nike Elemental
儿童双肩包
Nike
Nike Core Swoosh 婴童运动短袜（3 双）
Nike
Core Swoosh 婴童运动短袜（3 双）
¥79
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection 大童运动帽
Nike x LEGO® Collection
大童运动帽
Nike JDI 2.0
Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包
售罄
Nike JDI 2.0
儿童迷你双肩包
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Jordan
Jordan Floral Lace Quarter 婴童运动短袜（3 双）
Jordan
Floral Lace Quarter 婴童运动短袜（3 双）
¥99
Nike Club
Nike Club 挂绳
Nike Club
挂绳
¥99
Nike Refuel
Nike Refuel 0.7L 科比挤压式水壶
Nike Refuel
0.7L 科比挤压式水壶
¥179
Nike Refuel
Nike Refuel 700ml 水壶
Nike Refuel
700ml 水壶
¥129
Jordan
Jordan Air Patrol 儿童双肩包
人气热销
Jordan
Air Patrol 儿童双肩包
Nike Elemental
Nike Elemental 儿童双肩包
Nike Elemental
儿童双肩包
¥249
Nike
Nike 儿童双肩包
Nike
儿童双肩包
¥349
Nike
Nike Varsity 幼童短袜（3 双）
Nike
Varsity 幼童短袜（3 双）
Jordan
Jordan 大童条纹短袜（3 双）
Jordan
大童条纹短袜（3 双）
¥79
Jordan
Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
Jordan
Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
¥129
Jordan
Jordan 大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
Jordan
大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
¥109
Nike Club
Nike Club 耐克好胜小怪兽系列大童半硬顶运动帽
Nike Club
耐克好胜小怪兽系列大童半硬顶运动帽
¥199
Nike Elemental
Nike Elemental 儿童双肩包
Nike Elemental
儿童双肩包
¥349
Nike Elemental
Nike Elemental 儿童双肩包
Nike Elemental
儿童双肩包
¥349
Nike Elemental
Nike Elemental 儿童双肩包
Nike Elemental
儿童双肩包
¥249

耐克儿童装备

Nike提供多种儿童装备可供选择。包括运动帽、袜子、双肩包、行李包以及各种球类，旨在打造卓越运动表现和流行运动风尚。具体详情请浏览Nike儿童鞋款服装系列，也可通过 Nike By You 专属定制运动鞋款和各种装备。