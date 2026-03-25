  1. 服装
    2. /
  2. 连帽衫和套头衫

轻盈 连帽衫和套头衫(39)

内衬 
(0)
技术 
(0)
材质 
(0)
性别 
(0)
儿童 
(0)
版型 
(0)
针织 
(0)
颜色 
(0)
功能 
(1)
轻盈
运动 
(0)
品牌 
(0)
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟连帽衫
人气热销
Jordan Brooklyn Fleece
女子全长拉链开襟连帽衫
¥549
LeBron
LeBron 詹姆斯大童加绒篮球连帽衫
LeBron
詹姆斯大童加绒篮球连帽衫
¥499
LeBron "Shut Up And Dribble"
LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫
LeBron "Shut Up And Dribble"
詹姆斯大童加绒篮球套头连帽衫
¥499
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" 男子全长拉链开襟摇粒绒夹克
人气热销
Nike ACG "Wolf Tree"
男子全长拉链开襟摇粒绒夹克
¥899
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
人气热销
Nike Sportswear Chill Terry
女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
¥449
Nike Culture of Basketball
Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫
Nike Culture of Basketball
大童加绒套头连帽衫
Nike Culture of Basketball
Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫
Nike Culture of Basketball
大童加绒套头连帽衫
¥429
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece 男子针织圆领运动衫
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece
男子针织圆领运动衫
¥699
国际米兰足球俱乐部 x ACG "Wolf Tree" Plus SE
国际米兰足球俱乐部 x ACG "Wolf Tree" Plus SE Nike 男子足球全长拉链开襟摇粒绒连帽衫
售罄
国际米兰足球俱乐部 x ACG "Wolf Tree" Plus SE
Nike 男子足球全长拉链开襟摇粒绒连帽衫
¥1,199
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织印花套头连帽衫
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 男子速干针织印花套头连帽衫
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣
+1
Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒圆领上衣
¥849
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫
新品上市
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫
¥499
Tatum Hoop Fleece
Tatum Hoop Fleece Dri-FIT 塔图姆男子速干针织套头连帽衫
Tatum Hoop Fleece
Dri-FIT 塔图姆男子速干针织套头连帽衫
¥799
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫
Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫
¥949
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干套头连帽衫
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干套头连帽衫
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 女子速干针织连帽衫
¥599
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫
Nike ACG
Dri-FIT 男子速干越野薄绒连帽衫
¥549
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" 女子半长拉链开襟摇粒绒上衣
Nike ACG "Wolf Tree"
女子半长拉链开襟摇粒绒上衣
¥899
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒运动衫
Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒运动衫
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟连帽衫
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟连帽衫
LeBron "Chosen One"
LeBron "Chosen One" 詹姆斯大童加绒套头连帽衫
LeBron "Chosen One"
詹姆斯大童加绒套头连帽衫
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover 男子速干针织套头连帽衫
Jordan Sport Crossover
男子速干针织套头连帽衫
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒圆领运动衫
Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒圆领运动衫
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒图案马甲
Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒图案马甲
¥749

选购 Nike 男子连帽衫，充实你的冬季衣橱。浏览由 Tech Fleece、Therma 和 Dri-FIT 等不同面料打造的保暖型连帽衫与夹克，还有拒水款型供你挑选。Nike 男子连帽衫采用前沿创新理念精心制作，能够令你在训练和放松时保持舒适。按技术或运动项目选购男子鞋款，也别忘了查看女子、男孩及女孩连帽衫。