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男子 篮球 配件和装备(64)

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男子
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品牌 
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运动 
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篮球
运动员 
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Nike Unicorn
Nike Unicorn Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Unicorn
Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥169
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Kobe Signature
Kobe Signature 科比篮球
新品上市
Kobe Signature
科比篮球
¥199
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对）
Jordan Jumpman
速干护腕 （1 对）
¥149
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥699
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Infinity GameTack
Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球
Nike Infinity GameTack
室内/户外篮球
¥249
Nike Elite Tournament
Nike Elite Tournament 8P 篮球
Nike Elite Tournament
8P 篮球
¥499
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
Kobe
Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
¥99
Kobe Bryant
Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
Kobe Bryant
Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
¥99
Jordan
Jordan 轻便型腰包
Jordan
轻便型腰包
¥349
Jordan
Jordan 行李包
Jordan
行李包
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）
¥99
Jordan
Jordan 轻便型腰包
Jordan
轻便型腰包
¥349
Jordan
Jordan Monogram 迷你斜挎包
Jordan
Monogram 迷你斜挎包
¥429
Jordan
Jordan Mini Pin 双肩包
Jordan
Mini Pin 双肩包
Jordan
Jordan Monogram 双肩包
Jordan
Monogram 双肩包
¥999
Jordan
Jordan Mini Pin 双肩包
Jordan
Mini Pin 双肩包
¥249
Jordan
Jordan 篮球
Jordan
篮球
¥739
Jordan
Jordan Dynasty 双肩包
Jordan
Dynasty 双肩包
¥599
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款