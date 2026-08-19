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圣安东尼奥马刺队 Essentials City Edition
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洛杉矶湖人队 Icon Edition
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2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队杰伦·威廉姆斯 (Jalen Williams) City Edition
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洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition
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菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition
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波特兰开拓者队杨瀚森 (Yang Hansen) Icon Edition
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2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition
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明尼苏达森林狼队 Association Edition
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2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition
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2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
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纽约尼克斯队 Icon Edition
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2025/26 赛季克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition
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2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition
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洛杉矶湖人队 Association Edition
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2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition
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2024/25 赛季洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) Icon Edition
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波特兰开拓者队 Icon Edition
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