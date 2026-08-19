  1. 服装
    2. /
  2. 上衣和T恤
    3. /
  3. 球衣

NBA 城市版 球衣(17)

颜色 
(0)
运动 
(0)
技术 
(0)
版型 
(0)
袖长 
(0)
功能 
(0)
性别 
(0)
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队杰伦·威廉姆斯 (Jalen Williams) City Edition
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队杰伦·威廉姆斯 (Jalen Williams) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队杰伦·威廉姆斯 (Jalen Williams) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition
洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition
菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition
2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
售罄
2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition
2025/26 赛季克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition
2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
售罄
2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition
2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
洛杉矶快船队科怀·伦纳德 (Kawhi Leonard) City Edition
洛杉矶快船队科怀·伦纳德 (Kawhi Leonard) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
洛杉矶快船队科怀·伦纳德 (Kawhi Leonard) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) City Edition
2025/26 赛季孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition
2025/26 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition
2025/26 赛季印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition
2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
售罄
2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699