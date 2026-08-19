  1. 最新上市
    2. /
  2. 篮球

新品上市(14)

儿童 
(1)
女孩
性别 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
运动员 
(0)
Sabrina 4 All Star Weekend
Sabrina 4 All Star Weekend 萨布丽娜全明星大童篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 All Star Weekend
萨布丽娜全明星大童篮球鞋
¥769
Kobe III Low
Kobe III Low 科比大童篮球鞋
人气热销
Kobe III Low
科比大童篮球鞋
¥849
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849
A'Two "Mirrored"
A'Two "Mirrored" A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
A'Two "Mirrored"
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
¥799
Sabrina 4
Sabrina 4 萨布丽娜大童篮球鞋
Sabrina 4
萨布丽娜大童篮球鞋
¥769
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 耐克字母哥大童篮球鞋
新品上市
Giannis Immortality 5
耐克字母哥大童篮球鞋
¥499
Nike
Nike 大童加绒篮球长裤
新品上市
Nike
大童加绒篮球长裤
¥429
Ja
Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
Ja
Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
¥269
Luka 77
Luka 77 东契奇大童篮球鞋
新品上市
Luka 77
东契奇大童篮球鞋
¥499
Kobe V
Kobe V 科比大童篮球鞋
售罄
Kobe V
科比大童篮球鞋
¥849
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" 莫兰特大童篮球鞋
新品上市
Ja 4 "Nightmare"
莫兰特大童篮球鞋
¥699
Luka 5
Luka 5 东契奇幼童运动鞋
新品上市
Luka 5
东契奇幼童运动鞋
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Luka 5
Luka 5 东契奇大童运动鞋
Luka 5
东契奇大童运动鞋

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款