  1. 最新上市
    2. /
  2. 篮球

女子 最新上市(40)

鞋类
性别 
(1)
女子
儿童 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
运动员 
(0)
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
Sabrina 4 "White Label" EP
Sabrina 4 "White Label" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 "White Label" EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥1,049
Sabrina 4 NN EP
Sabrina 4 NN EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 NN EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
Kobe III Protro
Kobe III Protro 科比男子篮球鞋
新品上市
Kobe III Protro
科比男子篮球鞋
¥1,499
A'Two "ASW" EP
A'Two "ASW" EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
人气热销
A'Two "ASW" EP
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
¥1,049
Book 2 "White Label"
Book 2 "White Label" 德文布克男子篮球鞋
Book 2 "White Label"
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
Giannis Immortality 5 EP
Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋
新品上市
Giannis Immortality 5 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
¥549
Nike G.T. Cut 4 EP
Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
¥1,499
Book 2 x McDonald's EP
Book 2 x McDonald's EP 德文布克男子篮球鞋
Book 2 x McDonald's EP
德文布克男子篮球鞋
¥999
Ja 4 EP "Nightmare"
Ja 4 EP "Nightmare" 莫兰特男子篮球鞋
新品上市
Ja 4 EP "Nightmare"
莫兰特男子篮球鞋
¥899
Ja 4 "Rise" EP
Ja 4 "Rise" EP 莫兰特男子篮球鞋
新品上市
Ja 4 "Rise" EP
莫兰特男子篮球鞋
¥899
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe III Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Giannis Freak 8 EP
Giannis Freak 8 EP 耐克字母哥男子篮球鞋
Giannis Freak 8 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
¥799
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP 佩奇·布克斯男/女篮球鞋
新品上市
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP
佩奇·布克斯男/女篮球鞋
¥1,499
Book 2 "Camo" EP
Book 2 "Camo" EP 德文布克男子篮球鞋
Book 2 "Camo" EP
德文布克男子篮球鞋
¥999
LeBron XXIII PER EP
LeBron XXIII PER EP 詹姆斯男子篮球鞋
新品上市
LeBron XXIII PER EP
詹姆斯男子篮球鞋
¥1,399
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP 凯德·坎宁安男/女篮球鞋
新品上市
Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP
凯德·坎宁安男/女篮球鞋
¥1,499
A'Two EP
A'Two EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊男/女篮球鞋
A'Two EP
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊男/女篮球鞋
¥1,049
Luka 5
Luka 5 东契奇男子篮球鞋
新品上市
Luka 5
东契奇男子篮球鞋
Luka 77 PF
Luka 77 PF 东契奇男子篮球鞋
新品上市
Luka 77 PF
东契奇男子篮球鞋
¥699
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Kobe Signature
Kobe Signature 科比篮球
新品上市
Kobe Signature
科比篮球
¥199
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You 专属定制篮球鞋
定制
定制
Sabrina 4 By You
专属定制篮球鞋
¥1,099
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You 专属定制篮球鞋
定制
定制
Sabrina 4 By You
专属定制篮球鞋
¥1,099

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款