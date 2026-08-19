  1. 最新上市
    2. /
  2. 服装
    3. /
  3. 上衣和T恤

女子 最新上市(25)

颜色 
(0)
运动 
(0)
休闲款
跑步
足球
网球
户外
品牌 
(0)
技术 
(0)
版型 
(0)
袖长 
(0)
领口款式 
(0)
材质 
(0)
扣合类型 
(0)
设计亮点 
(0)
功能 
(0)
性别 
(1)
女子
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心
新品上市
NikeCourt Slam
郑钦文同款女子网球背心
¥499
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心
新品上市
NikeCourt Slam
郑钦文同款女子网球背心
¥499
Nike Sportswear
Nike Sportswear 男子短袖T恤
Nike Sportswear
男子短袖T恤
¥299
Nike Sportswear
Nike Sportswear 男子短袖T恤
Nike Sportswear
男子短袖T恤
¥299
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤
¥449
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
Nike Swift
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干越野跑步背心
人气热销
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT 女子速干越野跑步背心
¥499
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步T恤
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步T恤
¥299
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子 Oversize 风短袖球衣
Nike Sportswear
女子 Oversize 风短袖球衣
¥499
Nike One
Nike One Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣
Nike One
Dri-FIT 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣式短袖上衣
¥349
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣
Nike Sportswear Chill Knit
女子修身长袖全长拉链开襟上衣
¥499
ACG
ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤
ACG
Dri-FIT 女子速干短袖T恤
Nike ACG "Orb Weaver"
Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫
Nike ACG "Orb Weaver"
Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫
¥949
2026 赛季巴西国家队客场球员版
2026 赛季巴西国家队客场球员版 Jordan Aero-FIT 女子短袖足球球衣
新品上市
2026 赛季巴西国家队客场球员版
Jordan Aero-FIT 女子短袖足球球衣
¥1,099
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤
新品上市
Nike Sportswear Premium Essentials
男子短袖T恤
¥349
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤
新品上市
Nike Sportswear Premium Essentials
男子短袖T恤
¥349
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫
新品上市
Jordan Brooklyn
女子短款全长拉链开襟连帽衫
¥549
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫
新品上市
Jordan Brooklyn
女子短款全长拉链开襟连帽衫
¥549
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT 女子速干长袖上衣
Nike One Classic
Dri-FIT 女子速干长袖上衣
¥399
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT 女子短袖跑步上衣
人气热销
Nike Swift Aero-FIT
女子短袖跑步上衣
¥499
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT 女子短袖跑步上衣
人气热销
Nike Swift Aero-FIT
女子短袖跑步上衣
¥499
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT 女子短袖跑步上衣
人气热销
Nike Swift Aero-FIT
女子短袖跑步上衣
¥499
Nike Sportswear
Nike Sportswear 男子短袖T恤
Nike Sportswear
男子短袖T恤
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT 女子跑步背心
Nike Swift Aero-FIT
女子跑步背心
¥449

用专为长跑打造的 Nike 跑步T恤和上衣武装自己，迎接你的下一场跑步。挑选短袖、长袖和无袖款型，并搭配 Nike 跑步短裤，打造整套造型。根据当季气候找到合适的跑步T恤，令你保持凉爽或温暖。利用融入 Dri-FIT 技术的上衣为你吸湿排汗，无论距离远近，都能舒适奔跑。选购男款女款儿童款跑步T恤和上衣，查看完整的 Nike 跑步系列，浏览丰富产品选项。