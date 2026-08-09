  1. 服装
    2. /
  2. 连帽衫和套头衫

超宽松 连帽衫和套头衫(6)

版型 
(1)
超宽松
材质重量 
(0)
Size 
(0)
性别 
(0)
颜色 
(0)
技术 
(0)
运动 
(0)
儿童 
(0)
材质 
(0)
功能 
(0)
品牌 
(0)
设计亮点 
(0)
Nike MAVN
Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫
Nike MAVN
Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫
Jordan Flight
Jordan Flight 小飞人卫衣系列男子开衫
Jordan Flight
小飞人卫衣系列男子开衫
¥699
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子 Oversize 风速干针织训练连帽衫
Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子 Oversize 风速干针织训练连帽衫
¥499
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列男子 Oversize 风套头连帽衫
Jordan Flight Fleece
小飞人卫衣系列男子 Oversize 风套头连帽衫
¥699
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫
Jordan Brooklyn Fleece
男子加绒套头连帽衫
¥549
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫
Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫

选购 Nike 男子连帽衫，充实你的冬季衣橱。浏览由 Tech Fleece、Therma 和 Dri-FIT 等不同面料打造的保暖型连帽衫与夹克，还有拒水款型供你挑选。Nike 男子连帽衫采用前沿创新理念精心制作，能够令你在训练和放松时保持舒适。按技术或运动项目选购男子鞋款，也别忘了查看女子、男孩及女孩连帽衫。