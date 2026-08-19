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紫色 篮球 鞋类(14)

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紫色
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篮球
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Book 2 "Sunburst" EP 德文布克男子篮球鞋
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Kobe 3 Protro
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Luka 5
Luka 5 东契奇男子篮球鞋
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东契奇男子篮球鞋
Luka 77
Luka 77 东契奇大童篮球鞋
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Kobe 9 Low EM 科比大童篮球鞋
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Tatum 4 PF
Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋
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Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋
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Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro 科比男/女篮球鞋
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Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋
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Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro 科比男/女篮球鞋
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¥1,699

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款