红色 科比·布莱恩特 鞋类

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科比·布莱恩特
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Nike 科比·布莱恩特系列球衣、球鞋和装备

Nike 科比·布莱恩特系列以这位篮坛悍将本人为设计灵感，产品涵盖科比篮球鞋、科比球衣和科比系列装备。Nike 科比·布莱恩特系列篮球鞋采用 Flywire 飞线技术，塑就轻盈支撑体验，结合 Nike Zoom 缓震系统，打造轻薄灵敏的减震防护效果。Nike 科比·布莱恩特系列T恤短裤连帽衫在赛场内外都时尚有型。

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