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白色 篮球 鞋类(56)

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白色
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运动 
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篮球
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Kobe III Protro
Kobe III Protro 科比男子篮球鞋
新品上市
Kobe III Protro
科比男子篮球鞋
¥1,499
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849
Book 2 "White Label"
Book 2 "White Label" 德文布克男子篮球鞋
新品上市
Book 2 "White Label"
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
A'Two "ASW" EP
A'Two "ASW" EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
人气热销
A'Two "ASW" EP
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
¥1,049
Nike G.T. Cut 4 EP
Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
¥1,499
A'Two LX EP
A'Two LX EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
人气热销
A'Two LX EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
¥1,149
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
Sabrina 4 "White Label" EP
Sabrina 4 "White Label" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
售罄
Sabrina 4 "White Label" EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥1,049
A'Two "Mirrored"
A'Two "Mirrored" A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
人气热销
A'Two "Mirrored"
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
¥799
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
男/女篮球鞋
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
Kobe 3 Low Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
¥1,499
Nike S.T. Charge EP
Nike S.T. Charge EP 耐克荆棘男子篮球鞋
Nike S.T. Charge EP
耐克荆棘男子篮球鞋
¥899
Book 2 "WNBA 30th" EP
Book 2 "WNBA 30th" EP 德文布克男子篮球鞋
Book 2 "WNBA 30th" EP
德文布克男子篮球鞋
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro 科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,499
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro 科比大童篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro
科比大童篮球鞋
¥949
JA 3 By You
JA 3 By You 专属定制篮球鞋
定制
定制
JA 3 By You
专属定制篮球鞋
¥999
JA 3 By You
JA 3 By You 专属定制篮球鞋
定制
定制
JA 3 By You
专属定制篮球鞋
¥999
JA 3 By 长郡双语
JA 3 By 长郡双语 专属定制篮球鞋
定制
定制
JA 3 By 长郡双语
专属定制篮球鞋
¥999
JA 3 By You
JA 3 By You 专属定制篮球鞋
定制
定制
JA 3 By You
专属定制篮球鞋
¥999
Ja 3 "White Label LX"
Ja 3 "White Label LX" 莫兰特男子篮球鞋
售罄
Ja 3 "White Label LX"
莫兰特男子篮球鞋
¥899
Luka 77 PF
Luka 77 PF 东契奇男子篮球鞋
Luka 77 PF
东契奇男子篮球鞋
¥699
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson 专属定制篮球鞋
定制
定制
A'Two By You
A'ja Wilson 专属定制篮球鞋
¥1,199
Tatum 4 PF
Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋
Tatum 4 PF
塔图姆男子篮球鞋
Giannis Immortality 5 EP
Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋
Giannis Immortality 5 EP
耐克字母哥男子篮球鞋

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款