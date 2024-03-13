跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      白色 科比·布莱恩特 鞋类

      产品类型 
      (1)
      性别 
      (0)
      按价格选购 
      (0)
      颜色 
      (1)
      白色
      运动 
      (0)
      运动员 
      (1)
      科比·布莱恩特
      Kobe VIII Protro
      Kobe VIII Protro 男子实战篮球鞋
      Kobe VIII Protro
      男子实战篮球鞋
      ¥1,399

      Nike 科比·布莱恩特系列球衣、球鞋和装备

      Nike 科比·布莱恩特系列以这位篮坛悍将本人为设计灵感，产品涵盖科比篮球鞋、科比球衣和科比系列装备。Nike 科比·布莱恩特系列篮球鞋采用 Flywire 飞线技术，塑就轻盈支撑体验，结合 Nike Zoom 缓震系统，打造轻薄灵敏的减震防护效果。Nike 科比·布莱恩特系列T恤短裤连帽衫在赛场内外都时尚有型。

      通过 NIKE BY YOU 专属定制服务打造你的个性 科比 系列鞋款 >>