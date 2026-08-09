白色 斯蒂芬·基诺斯基 鞋类(3)

性别 
(0)
男子
女子
颜色 
(1)
白色
品牌 
(0)
运动 
(0)
运动员 
(1)
斯蒂芬·基诺斯基
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
Nike SB Zoom Janoski Slip By You 专属定制女子滑板鞋
定制
定制
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
专属定制女子滑板鞋
¥699
Nike SB Zoom Janoski OG By You
Nike SB Zoom Janoski OG By You 专属定制女子滑板鞋
定制
定制
Nike SB Zoom Janoski OG By You
专属定制女子滑板鞋
¥749
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
Nike SB Zoom Janoski Slip By You 专属定制男子滑板鞋
定制
定制
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
专属定制男子滑板鞋
¥699

以 Nike SB 传奇人物 Stefan Janoski 为灵感设计的滑板鞋，助你自由滑翔。这一系列的滑板鞋专为出众抓地力和非凡板触感而设计，提供多种缓震配置，实现出色减震防护效果。找到适合你的 Janoski 滑板鞋—Stefan Janoski Max、Nike SB Zoom 或其他 Janoski 鞋款，搭配更多滑板服装配件，体验灵活、卓越的设计。