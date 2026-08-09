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女子 篮球 配件和装备(55)

性别 
(1)
女子
儿童 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
运动员 
(0)
Nike Everyday All-Court 8P
Nike Everyday All-Court 8P 篮球
Nike Everyday All-Court 8P
篮球
¥249
Jordan
Jordan 篮球
Jordan
篮球
¥739
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥109
Kobe Unicorn
Kobe Unicorn Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）
Kobe Unicorn
Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Kobe Signature
Kobe Signature 科比篮球
新品上市
Kobe Signature
科比篮球
¥199
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对）
新品上市
Jordan Jumpman
速干护腕 （1 对）
¥149
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
新品上市
Nike Varsity Elite
双肩包
¥699
Nike Infinity GameTack
Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球
新品上市
Nike Infinity GameTack
室内/户外篮球
¥249
Nike Elite Tournament
Nike Elite Tournament 8P 篮球
新品上市
Nike Elite Tournament
8P 篮球
¥499
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
新品上市
Kobe
Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
¥99
Kobe Bryant
Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
新品上市
Kobe Bryant
Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
¥99
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
Jordan
Jordan 行李包
Jordan
行李包
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）
¥99
Jordan
Jordan Monogram 迷你斜挎包
Jordan
Monogram 迷你斜挎包
¥429
Jordan
Jordan Monogram 双肩包
Jordan
Monogram 双肩包
¥999
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Legacy "Dongdan"
Jordan Legacy "Dongdan" All-Court 下站东单篮球
Jordan Legacy "Dongdan"
All-Court 下站东单篮球
Nike Unicorn
Nike Unicorn Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Unicorn
Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥169
Nike Premium Energy
Nike Premium Energy 8-Panel 篮球
Nike Premium Energy
8-Panel 篮球
¥399

女子篮球装备

穿上 Nike 女子篮球装备，在大型比赛或周末的投篮训练中大放异彩。选购篮球、兼具耐久性和防护性的包类运动袜等卓越装备。想要打造全套搭配？选购 Nike 女子篮球服装鞋款