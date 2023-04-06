跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      1. 篮球
        2. /
      2. 服装
        3. /
      3. Dri-FIT

      NIKE FIT 高性能服饰科技

      短裤
      产品类型 
      (1)
      性别 
      (1)
      女子
      按价格选购 
      (0)
      品牌 
      (0)
      尺码 
      (0)
      运动 
      (1)
      篮球
      尺码 
      (0)
      颜色 
      (0)
      贴合 
      (0)
      经典 
      (0)
      技术 
      (1)
      Dri-FIT
      袖长 
      (0)
      背面设计 
      (0)
      长度 
      (0)
      腰型 
      (0)
      加衬设计 
      (0)
      特色 
      (0)
      其他细节 
      (0)
      Nike Swoosh
      Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
      人气热销
      Nike Swoosh
      女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
      ¥299
      Nike Zenvy 放空系列
      Nike Zenvy 放空系列 女子低强度包覆高腰紧身裤
      Nike Zenvy 放空系列
      女子低强度包覆高腰紧身裤
      ¥799
      Nike Zenvy 放空系列
      Nike Zenvy 放空系列 女子低强度包覆高腰骑行短裤
      Nike Zenvy 放空系列
      女子低强度包覆高腰骑行短裤
      ¥499
      Nike Swoosh
      Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
      Nike Swoosh
      女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
      Nike
      Nike 女子篮球短裤
      新品上市
      Nike
      女子篮球短裤
      ¥399
      Jordan Flight
      Jordan Flight 中筒篮球袜（1 双）
      Jordan Flight
      中筒篮球袜（1 双）
      ¥109
      Nike Everyday
      Nike Everyday 中筒篮球袜（3 双）
      Nike Everyday
      中筒篮球袜（3 双）
      ¥129
      Nike Standard Issue
      Nike Standard Issue 女子篮球球衣
      Nike Standard Issue
      女子篮球球衣
      ¥349
      Nike Go 怒放系列
      Nike Go 怒放系列 女子高强度包覆中腰口袋九分紧身裤
      Nike Go 怒放系列
      女子高强度包覆中腰口袋九分紧身裤
      ¥799
      Jordan
      Jordan 中筒运动休闲袜（3 双）
      Jordan
      中筒运动休闲袜（3 双）
      Nike Go 怒放系列
      Nike Go 怒放系列 女子高强度包覆中腰口袋紧身裤
      Nike Go 怒放系列
      女子高强度包覆中腰口袋紧身裤
      ¥799
      Jordan
      Jordan Everyday 运动短袜（3 双）
      Jordan
      Everyday 运动短袜（3 双）
      ¥119
      Nike Dri-FIT Swoosh Fly
      Nike Dri-FIT Swoosh Fly 女子篮球上衣
      Nike Dri-FIT Swoosh Fly
      女子篮球上衣
      Jordan Flight
      Jordan Flight 中筒篮球袜（1 双）
      Jordan Flight
      中筒篮球袜（1 双）
      Nike Zenvy 放空系列
      Nike Zenvy 放空系列 女子低强度包覆高腰九分紧身裤
      Nike Zenvy 放空系列
      女子低强度包覆高腰九分紧身裤
      ¥799
      Nike Elite
      Nike Elite 中筒篮球袜（1 双）
      Nike Elite
      中筒篮球袜（1 双）
      ¥99
      Nike Elite
      Nike Elite 篮球袜（1 双）
      Nike Elite
      篮球袜（1 双）
      ¥99
      Nike Standard Issue
      Nike Standard Issue 女子篮球球衣
      Nike Standard Issue
      女子篮球球衣
      Nike Go 怒放系列
      Nike Go 怒放系列 女子高强度包覆高腰口袋紧身裤
      Nike Go 怒放系列
      女子高强度包覆高腰口袋紧身裤
      ¥799
      Nike Go 怒放系列
      Nike Go 怒放系列 女子高强度包覆高腰口袋骑行短裤
      Nike Go 怒放系列
      女子高强度包覆高腰口袋骑行短裤
      ¥499
      Team 13
      Team 13 Nike Dri-FIT WNBA 女子短裤
      新品上市
      Team 13
      Nike Dri-FIT WNBA 女子短裤
      ¥299
      Nike Elite
      Nike Elite NBA Crew 运动袜（1 双）
      Nike Elite
      NBA Crew 运动袜（1 双）
      ¥109
      Nike Go 怒放系列
      Nike Go 怒放系列 女子高强度包覆高腰口袋九分紧身裤
      Nike Go 怒放系列
      女子高强度包覆高腰口袋九分紧身裤
      ¥799
      Jordan
      Jordan 中筒运动休闲袜（3 双）
      Jordan
      中筒运动休闲袜（3 双）
      ¥109

      Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款