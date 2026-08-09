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耐克足球系列(14)

上衣和T恤短裤长裤和紧身裤夹克和马甲
性别 
(1)
女子
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
足球
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 巴西队女子球衣风格短袖连衣裙
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Nike x LEGO® Collection 高筒运动袜（1 双）
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Jordan 巴西队女子短袖印花T恤
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Nike x LEGO® Collection Everyday Essentials 中筒运动袜（3 双）
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2026 赛季法国国家队主场球员版
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2026 赛季法国队主场球迷版
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2026 赛季巴西国家队客场球员版
2026 赛季巴西国家队客场球员版 Jordan Aero-FIT 女子短袖足球球衣
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Nike Academy 速干高筒足球袜（1 双）
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法国队 x Jacquemus
法国队 x Jacquemus 女子速干短袖足球上衣
售罄
法国队 x Jacquemus
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