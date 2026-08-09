  1. 滑板
    2. /
  2. 鞋类

女子 白色 滑板 鞋类(5)

性别 
(1)
女子
颜色 
(1)
白色
品牌 
(0)
运动 
(1)
滑板
运动员 
(0)
Nike SB Code 58
Nike SB Code 58 男子滑板鞋
Nike SB Code 58
男子滑板鞋
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋
新品上市
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
男子滑板鞋
¥999
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 滑板鞋
Nike SB Force 58
滑板鞋
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
Nike SB Zoom Janoski Slip By You 专属定制女子滑板鞋
定制
定制
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
专属定制女子滑板鞋
¥699
Nike SB Zoom Janoski OG By You
Nike SB Zoom Janoski OG By You 专属定制女子滑板鞋
定制
定制
Nike SB Zoom Janoski OG By You
专属定制女子滑板鞋
¥749

Nike 滑板鞋

通过 Nike SB 滑板鞋，探索专为各种地形设计的滑板鞋。多种设计、款式和配色可供选择，包括 Stefan Janoski 滑板鞋、Nike Air Max SB 和 Nike Hyperfee。搭配 Nike SB T恤、连帽衫和长裤，打造完善造型，丰富你的个性和风格。采用出色的 Nike SB 技术，无论是在公园还是街头，都大受欢迎，展现自信风采。全天畅滑，用风格与滑板实力说话。选购Nike 男子女子、男孩和女孩滑板鞋，查看所有 Nike SB 系列产品，更加丰富的滑板产品供你选择。

通过 NIKE BY YOU 专属定制服务打造你的个性滑板鞋 >>