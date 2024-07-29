太好胜，什么时候成了件坏事？
只要参与了，尽力了，就足够了？
那为什么有一群人
还在豁出一切去拼个胜利？
来看看他们的故事
太好胜，什么时候成了件坏事？
只要参与了，尽力了，就足够了？
那为什么有一群人
还在豁出一切去拼个胜利？
来看看他们的故事
好胜心是长在郑钦文骨子里的东西
小时候在俱乐部训练
不管多累，她都要顶着一口气去做到最好
“没到最后一分、最后一秒，我绝不会松手”
追寻篮球梦的路上
李梦没少吃苦头，任何困难都不怵，伤病也可以忍
只有球场上落了下风，她是绝不会认的
“为什么输？我现在就要赢回来”
身为女篮队伍的领头人物
“信念感”是杨力维的关键词，不但自己要有
更要带着全队一起坚定必胜的信念
“只有大家都是一样的想赢，才能一起把最终的结果握在手里”
对于关键机会点，韩旭从来不“含蓄”
场上她始终提醒自己保持专注，放开去打
“那一刻最好什么都别想，该是我的机会出手就完了”
林雨薇坦言，她不是个爱讲话的人
训练时她常常沉默着，来保持练习的节奏和进度
甚至拿下了好成绩，也依然很冷静
“我希望自己不要那么兴奋，保持饥饿，向更高舞台发起冲击”
重要的不只是胜
更是好胜
好胜，是做好豁出一切的觉悟
无论这过程有多绝望、痛苦、机会渺茫
那股求胜的渴望，让我们成为最好的自己
这话或许不中听
但胜利就是一切
如果你不信
那么，你已经输了
好胜心是长在郑钦文骨子里的东西
小时候在俱乐部训练
不管多累，她都要顶着一口气去做到最好
“没到最后一分、最后一秒，我绝不会松手”
追寻篮球梦的路上
李梦没少吃苦头，任何困难都不怵，伤病也可以忍
只有球场上落了下风，她是绝不会认的
“为什么输？我现在就要赢回来”
身为女篮队伍的领头人物
“信念感”是杨力维的关键词，不但自己要有
更要带着全队一起坚定必胜的信念
“只有大家都是一样的想赢，才能一起把最终的结果握在手里”
对于关键机会点，韩旭从来不“含蓄”
场上她始终提醒自己保持专注，放开去打
“那一刻最好什么都别想，该是我的机会出手就完了”
林雨薇坦言，她不是个爱讲话的人
训练时她常常沉默着，来保持练习的节奏和进度
甚至拿下了好成绩，也依然很冷静
“我希望自己不要那么兴奋，保持饥饿，向更高舞台发起冲击”
重要的不只是胜
更是好胜
好胜，是做好豁出一切的觉悟
无论这过程有多绝望、痛苦、机会渺茫
那股求胜的渴望，让我们成为最好的自己
这话或许不中听
但胜利就是一切
如果你不信
那么，你已经输了