左图 ASIAN EYEZ: NVSHU女术的联合创始人

右图 AMBER AKILLA: DJ/创意顾问/NVSHU女术的联合创始人

在ASIAN EYEZ和AMBER AKILLA眼中，女性需要更多的时间去练习，去演出和工作才能和男性DJ抗衡。作为过来人的她们明白，要抵抗这份不言而喻的压力，需要更强的支持和帮助。

NVSHU女术试图把女性的经历和知识都凝结在一起，并且可以将这种力量也传输给其他人，当一个工作具有这种社会回馈的力量的时候它就会变得无比深刻。