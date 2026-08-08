“女书”在中国已有上百年历史——它是一种只有女性懂得识别与书写、通常用来私密交流的神秘文字。
现在，它在NVSHU女术得以延续：作为一个总部位于上海的非盈利性DJ集体，它教授女性和非二元性别的酷儿人群DJ技能。NVSHU女术将女性身份放在首位，不仅为她们创造了玩音乐的空间，也为她们创造了学习和成长的空间。
“我们教授DJ技巧，但更梦想通过NVSHU女术打造一个女性专属的社群。”
NVSHU女术希望借此能突破束缚，在普遍由男性领导的音乐行业内，为女性谋求发声之地，让她们在没有男性审视的环境中尽情释放灵感。
ASIAN EYEZ
NVSHU女术的联合创始人
左图 ASIAN EYEZ: NVSHU女术的联合创始人
右图 AMBER AKILLA: DJ/创意顾问/NVSHU女术的联合创始人
在ASIAN EYEZ和AMBER AKILLA眼中，女性需要更多的时间去练习，去演出和工作才能和男性DJ抗衡。作为过来人的她们明白，要抵抗这份不言而喻的压力，需要更强的支持和帮助。
NVSHU女术试图把女性的经历和知识都凝结在一起，并且可以将这种力量也传输给其他人，当一个工作具有这种社会回馈的力量的时候它就会变得无比深刻。
AMBER AKILLA
DJ/创意顾问/NVSHU女术的联合创始人
在ASIAN EYEZ和AMBER AKILLA眼中，女性需要更多的时间去练习，去演出和工作才能和男性DJ抗衡。作为过来人的她们明白，要抵抗这份不言而喻的压力，需要更强的支持和帮助。
NVSHU女术试图把女性的经历和知识都凝结在一起，并且可以将这种力量也传输给其他人，当一个工作具有这种社会回馈的力量的时候它就会变得无比深刻。
“音乐是张地图，导航了我们的人生轨迹，现在，我们也用它来联结所有女性。”
两位在不同国家长大的华裔，对于故土的文化格外兴奋。和中国女孩的合作激发了她们更多的灵感，给她们带来了全新的观点和想法。
在她们眼中，中国女孩的努力和乐观，激励她们去探索自己的身份，更确信和清楚自己在做的事情意味着什么。
“我们做的事情的核心，是希望集结女性力量，让她们敢于挣脱社会的桎梏，去随心所欲做自己。”
虽然活动花样繁多，但NVSHU女术的核心信念坚不可摧：团队合作、互相扶持，比单打独斗更有力量。
越来越多的女生有了发声的渠道，她们在这里学习了DJ技巧，并开始获得展示和表达自我的机会。
对于未来，NVSHU女术充满信心，由音乐出发，和不同的女性交流和联结，产生更多可能性。一旦女性的声音能够聚集起来，她势必能突破一切边界，不管是地理国界，还是世俗之见。
AIR FORCE 1 SHADOW是一次对经典的革新，用来致敬那些奋力将更多人推向前的女性。她们是榜样，却不甘于此。
她们说，只有突破圈子才能创造可能。
她们信，新鲜血液终将成为中流砥柱。
她们敢，用音乐做媒凝聚更多女子力。
她们，就是FORCE的力。
这首由NVSHU女术谱写的赞歌，就由AIR FORCE 1 SHADOW和她们一起记录起承转合。