Nike 运动内衣

精心打造，支撑无忧

自 1995 年正式发售第一款运动内衣以来，Nike 一直致力于打造具有理想支撑效果的款式。为了呈现性能出色的产品，我们不断精进设计，在 Nike 运动研究实验室进行了无数个小时的测试，确保我们的运动内衣能够符合每个人的需求。接下来，一起全方位了解 Nike 运动内衣吧！

支撑强度，精确分级

不确定自己适合穿哪种运动内衣？其实不只是你，大多数女性都有着同样的疑问，且都穿过不合身的运动内衣，而这会导致胸部产生各种各样的问题。

首先，Nike 运动内衣有三种不同的支撑强度可供选择。我们在设计每种支撑强度时，已将各种运动和尺码纳入考量，但关键在于找到符合你穿着偏好的那一款。

找到适合自己的支撑类型

无论你是在寻找有助于保持自然胸型的运动内衣，还是具有紧密贴合效果的运动内衣，明确你的穿着偏好，是找到合适支撑类型的前提。接下来，我们将为你介绍密封型和压缩型运动内衣，了解这两者的区别可以帮助你找到合适的款式。我们尽心思考每个细节，只为提供丰富的选择，助你找到理想的贴合度。

Nike 运动内衣, 密封型

密封型

听起来有些陌生？ 但实际上就是指分隔式罩杯设计。 密封型运动内衣通过独立罩杯承托胸部， 在有效减少晃动的同时又不会压平胸部自然曲线。 即使动作幅度再大， 都能专注投入在自己喜爱的运动中。

Nike 运动内衣, 压缩型

压缩型

毫无疑问，压缩型运动内衣是经典聚拢之选。它在最需要支撑的关键区域采用舒适贴身的材料进行加固， 内置网眼布支撑结构沿中央包覆胸部， 为你提供一道附加保护， 有效减少胸部晃动。

Nike 运动内衣, 密封型

密封型

听起来有些陌生？ 但实际上就是指分隔式罩杯设计。 密封型运动内衣通过独立罩杯承托胸部， 在有效减少晃动的同时又不会压平胸部自然曲线。 即使动作幅度再大， 都能专注投入在自己喜爱的运动中。

Nike 运动内衣, 压缩型

压缩型

毫无疑问， 压缩型运动内衣是经典聚拢之选。 它在最需要支撑的关键区域采用舒适贴身的材料进行加固， 内置网眼布支撑结构沿中央包覆胸部，为你提供一道附加保护，有效减少胸部晃动。

如何检查是否合身

了解支撑强度和支撑类型是找到理想运动内衣的第一步。
接下来，你需要确保运动内衣是否合身、并能给你提供适当的支撑效果。为此，我们的运动内衣专家为你整理出以下几个关键要点。

肩带和胸带

测试胸带时，举起手臂挥动一下。无论你如何动，胸带都应保持在原位并平整贴合于肋骨处，而且下胸围应能放入两根手指。 至于肩带，则应保持稳固不移位，让你几乎感觉不到它的存在。如果肩带太紧或发生滑动，就说明不够合身。

包覆效果

你的运动内衣应能妥帖包覆身体，既不留空隙，也不过紧。胸部应体验到舒适的包覆感，而不是有紧压感。

支撑效果

尝试跳几下，动一动，如果胸部感到舒适，那就没问题。但如果有晃动感，建议你选择高强度支撑运动内衣，还可以考虑加宽肩带或是采用工字型后背设计的款式。

准备好找到属于你的那一款了吗？

我们知道这篇文章信息量很大，希望你已准备好去寻找你理想中的运动内衣！贴心小 Tip：即刻收藏，以便选购时查阅。