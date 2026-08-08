不确定自己适合穿哪种运动内衣？其实不只是你，大多数女性都有着同样的疑问，且都穿过不合身的运动内衣，而这会导致胸部产生各种各样的问题。

首先，Nike 运动内衣有三种不同的支撑强度可供选择。我们在设计每种支撑强度时，已将各种运动和尺码纳入考量，但关键在于找到符合你穿着偏好的那一款。