精心打造，支撑无忧
自 1995 年正式发售第一款运动内衣以来，Nike 一直致力于打造具有理想支撑效果的款式。为了呈现性能出色的产品，我们不断精进设计，在 Nike 运动研究实验室进行了无数个小时的测试，确保我们的运动内衣能够符合每个人的需求。接下来，一起全方位了解 Nike 运动内衣吧！
支撑强度，精确分级
不确定自己适合穿哪种运动内衣？其实不只是你，大多数女性都有着同样的疑问，且都穿过不合身的运动内衣，而这会导致胸部产生各种各样的问题。
首先，Nike 运动内衣有三种不同的支撑强度可供选择。我们在设计每种支撑强度时，已将各种运动和尺码纳入考量，但关键在于找到符合你穿着偏好的那一款。
找到适合自己的支撑类型
无论你是在寻找有助于保持自然胸型的运动内衣，还是具有紧密贴合效果的运动内衣，明确你的穿着偏好，是找到合适支撑类型的前提。接下来，我们将为你介绍密封型和压缩型运动内衣，了解这两者的区别可以帮助你找到合适的款式。我们尽心思考每个细节，只为提供丰富的选择，助你找到理想的贴合度。
如何检查是否合身
了解支撑强度和支撑类型是找到理想运动内衣的第一步。
接下来，你需要确保运动内衣是否合身、并能给你提供适当的支撑效果。为此，我们的运动内衣专家为你整理出以下几个关键要点。
肩带和胸带
测试胸带时，举起手臂挥动一下。无论你如何动，胸带都应保持在原位并平整贴合于肋骨处，而且下胸围应能放入两根手指。 至于肩带，则应保持稳固不移位，让你几乎感觉不到它的存在。如果肩带太紧或发生滑动，就说明不够合身。
包覆效果
你的运动内衣应能妥帖包覆身体，既不留空隙，也不过紧。胸部应体验到舒适的包覆感，而不是有紧压感。
支撑效果
尝试跳几下，动一动，如果胸部感到舒适，那就没问题。但如果有晃动感，建议你选择高强度支撑运动内衣，还可以考虑加宽肩带或是采用工字型后背设计的款式。
准备好找到属于你的那一款了吗？
我们知道这篇文章信息量很大，希望你已准备好去寻找你理想中的运动内衣！贴心小 Tip：即刻收藏，以便选购时查阅。