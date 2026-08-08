

你还好吗？你的家人也都还好吗？

和你们一样，我们也牵挂着在疫情一线奋战的工作人员，每天面对各种消息，也会沮丧和焦虑。

加上延长的假期，和被打乱的各种计划，任谁都会措不及防。但如果你我都在为避免疫情的扩散安安份份守在家里，那就也是好样的！

春天已到，可是争春未必要出门。不妨借着这特殊的时间和空间，守住自己焕新蜕变的节奏。保持健康的心态，练出好的体魄，让我们为你支点招：