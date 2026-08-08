趁此刻，蓄力吧
特别关注：共度难关，我们一起行动
在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。
你还好吗？你的家人也都还好吗？
和你们一样，我们也牵挂着在疫情一线奋战的工作人员，每天面对各种消息，也会沮丧和焦虑。
加上延长的假期，和被打乱的各种计划，任谁都会措不及防。但如果你我都在为避免疫情的扩散安安份份守在家里，那就也是好样的！
春天已到，可是争春未必要出门。不妨借着这特殊的时间和空间，守住自己焕新蜕变的节奏。保持健康的心态，练出好的体魄，让我们为你支点招：
“进步不一定来得非常快，也不会一夜之间就实现。这是一个循序渐进的过程。”
—— AKIN AKMAN， NIKE签约教练
延长的假期里，越发晚上不睡、白天瘫倒日常丧，但越躺反而越感觉疲惫不堪。
其实，好习惯的养成没你想得那么难。比如，试试每天定时打卡做做运动。每次时间不用很长，也能帮你找回神清气爽的感觉。越是困境，身体和心却越要轻松上阵。
“自我激励很难，但有他人的激励一切会顿时变得容易。让你们因为彼此努力吧。”
—— SERENA WILLIAMS, 网球运动员
不能出门，与父母、爱人共处一室的时间更长了。但明明这么近，却各自玩着手机，被那块小屏幕隔得更远。
难得有机会相处这么长时间，不妨试下在客厅一起运动？没有器材也不要紧，巧用板凳、沙发甚至矿泉水瓶也别有乐趣。
一起切磋身手的同时，还能一起聊家常。比起陪伴，高质量的陪伴更显心意。这份心，此刻更重要。
“现在培养力量和耐力，是为了日后练就更快的速度。”
—— 苏炳添， 田径运动员
这些不能出门跑个痛快的日子，大家一定很惆怅。这种憋屈，我们懂。
但是我们也懂，路上一定会放晴，暂时的阴云不是放弃的理由。有限的空间里，虽然不能跑，但也能为重新出发做足功课。领先的那一步，未必是在跑道上迈出的。
TIPS
这些有益身心的建议，同样值得关注：
睡前一小时放下手机，让交感神经不再亢奋，帮助平稳入眠。
每天找固定时段，放空或冥想。因为与身体一样，大脑也需要定时锻炼。
恢复是训练的关键组成，但恢复也应该是积极的：做简单的热身/拉伸都可以。
以上建议来自Nike合作的睡眠、恢复专家
在我们眼中，这就像是一场比赛，一场较量。但凡是较量，就一定有反守为攻的时刻。眼下这个特殊阶段，即使只做一些力所能及的事，保持好自己的身心健康，就已经是一股不可小觑的力量。
我们也在行动。耐克集团已向中国青少年发展基金会捐款一千万元人民币。这笔捐款将被用于资助武汉市、湖北省及全国其他疫情严重地区，用以采购防控疫情的医用物资以及疫后重建。希望能够帮助那些受疫情影响以及关心疫情的人。
和相信春天一定会来一样，蓄力待发，信心不改。当每一个你我变得更好，明天就一定会更好。