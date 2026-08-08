Q: 当大家响应号召呆在家里后没多久，你就通过社交平台发起了一个锻炼小挑战，怎么会想到这个主意？

A: 那段时间每天消息都很多，我却只能在家干着急。就想到可以录一些很日常又比较正能量的视频：比如锻炼小挑战、宅家飙高音等。给大家鼓励，也给自己打气。

Q: 从出道到现在，一路走来的过程中会害怕质疑吗，又是怎么面对质疑的？

A: 说完全不在乎是假的，但我会对这些质疑做判断：哪些只是情绪发泄，那就不用管；哪些的确是我能改进的，就不把它当作质疑，而是帮自己变得更强大的声音。

Q: 你会怎么鼓励女性去面对困境？

A: 这段时间，我从新闻报道里的女性医护人员身上获得了很多启发。她们很多人看起来都很瘦小，口罩后面的眼神却非常坚定。我会想，她们一点都不怕吗？于是也反问要是自己的话会怎么做？然后就想通了，其实勇敢不是无所畏惧，而是害怕也要直面它。