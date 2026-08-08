拦不住，我们这股女子力
看看今天的我们，把客厅变成健身房，找小伙伴们隔空竞赛，能落脚的地方就能起舞。逆境让我们屈膝，就当多做个深蹲罢了。我们之所以迸发活力，是因为活力会萌发希望。
再也没什么能阻挡我们和这个季节一起复苏。
拦不住，我们这股女子力
看看今天的我们，把客厅变成健身房，找小伙伴们隔空竞赛，能落脚的地方就能起舞。逆境让我们屈膝，就当多做个深蹲罢了。我们之所以迸发活力，是因为活力会萌发希望。
再也没什么能阻挡我们和这个季节一起复苏。
她们，个性不同，角色不同，却用一样的坚韧，面对着那些不寻常。
G.E.M.邓紫棋 | 歌手/唱作天后
小身材蕴藏大能量，质疑声从未让她停下脚步。这一次，她想将这份不畏惧，用运动和歌声传递给更多人。
特殊时刻，G.E.M.邓紫棋在社交平台上，通过自制正能量小视频，鼓励粉丝一起勇敢面对。
Q: 当大家响应号召呆在家里后没多久，你就通过社交平台发起了一个锻炼小挑战，怎么会想到这个主意？
A: 那段时间每天消息都很多，我却只能在家干着急。就想到可以录一些很日常又比较正能量的视频：比如锻炼小挑战、宅家飙高音等。给大家鼓励，也给自己打气。
Q: 从出道到现在，一路走来的过程中会害怕质疑吗，又是怎么面对质疑的？
A: 说完全不在乎是假的，但我会对这些质疑做判断：哪些只是情绪发泄，那就不用管；哪些的确是我能改进的，就不把它当作质疑，而是帮自己变得更强大的声音。
Q: 你会怎么鼓励女性去面对困境？
A: 这段时间，我从新闻报道里的女性医护人员身上获得了很多启发。她们很多人看起来都很瘦小，口罩后面的眼神却非常坚定。我会想，她们一点都不怕吗？于是也反问要是自己的话会怎么做？然后就想通了，其实勇敢不是无所畏惧，而是害怕也要直面它。
杨力维 | 中国女子篮球国家队队员
身为职业运动员的她，勤奋不懈早就是常态，但面对强敌和未知，拼到最后一秒，才是她的绝招。
2月初，杨力维和自己的队友，打了漂亮的一仗，为中国女篮拿下了东京奥运会的入场劵。
Q: 你和队友们通过顽强拼搏，打败西班牙队赢得了奥运会入场券，那场比赛你最大的感想是什么?
A: 西班牙国家女篮是世界第三的强队，赢下她们很不容易。赛前我们是以向强队挑战的心态准备的，最后以弱胜强，就像完成了一件不可能完成的事情！我为队友和自己骄傲，也收获了更强的信心。
Q: 请给热爱运动的女生们一些保持状态的建议。
A: 我认为重点不在于某一种训练，在 NTC App 中都可以找到很多适合自己的运动方式。重要的是你肯花时间，肯花精力，并且坚持下去。
Q: 在这段特殊时期，你和周围的女性怎么互相支持？
A: 我发现我身旁的女性，越是面对不确定的未知，越是自信、果敢、刚柔并济。在训练之余，我会通过视频陪家人和朋友谈心，彼此互相打气。
阿MAY | VLOGGER
每个女生都有与生俱来坚韧而柔和的力量，一旦爆发，影响力不容小觑。
阿MAY是一个热爱跑步、乐于在微博上分享运动乐趣的VLOGGER。不出门的这段时间，她发起的活动启发了许多女生惊喜蜕变。
Q: 这段时间什么事对你来说改变最大？
A: 改变最大是很久没去餐厅，也很久没叫外卖了，自己做饭比较多。之前想做但没时间做的 VLOG视频，现在反而能抓紧时间策划、拍摄和剪辑了！
Q: 你在微博上发起了运动打卡活动后，大家的反应怎么样？
A: 我在微博发起 的是31 天运动打卡，但对不是经常运动的人来说，31 天其实蛮难坚持的。最近陆陆续续有朋友完成 31天的打卡，@我她们第1天和第31天的对比图，超级惊喜，变化真的很大，大家马甲线都出来了。
Q: 在面对困境时，你看到⾃己或周围的女⽣发挥了什么样的能量?
A: 我在微博上参与了一个为女性医护人员筹集安心裤的项目，发起人也是个女生。为了节省防护服，医护人员工作时会尽量不喝水不去厕所，更别提换卫生巾了。后来有个女生发来感谢信，说相信以后再也不会有女生穿着带血的防护服到处走了，我就觉得女性的力量真是又温柔又强悍。
看完三位女性的分享，小心脏是否已经跃跃欲试准备接新招？NIKE 为你准备了两场直播训练。准备好就手动参加！
用行动准备，练就“她”力量
精英教练出马，抖音、微信双平台直播加持，也可关注NIKE抖音账号订阅收看。
迎新气象，装备也要跟上！
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即日起至 3月22日到官网、NIKE小程序及 APP 上购买Swoosh 运动内衣，即赠“NIKE运动内衣洗衣袋” ，先到先得。赠品将在3月23日起，由耐克安排陆续配送。
「她」的故事，精彩远不止这些。「她」后面站着的，是更多和妳一样，平凡又伟大的女性，她们启发着彼此，连结着彼此，拧成一股势不可挡的女子力。
自信而无所畏惧，解锁新篇章。
她们，个性不同，角色不同，却用一样的坚韧，面对着那些不寻常。
G.E.M.邓紫棋
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A: 那段时间每天消息都很多，我却只能在家干着急。就想到可以录一些很日常又比较正能量的视频：比如锻炼小挑战、宅家飙高音等。给大家鼓励，也给自己打气。
Q: 从出道到现在，一路走来的过程中会害怕质疑吗，又是怎么面对质疑的？
A: 说完全不在乎是假的，但我会对这些质疑做判断：哪些只是情绪发泄，那就不用管；哪些的确是我能改进的，就不把它当作质疑，而是帮自己变得更强大的声音。
Q: 你会怎么鼓励女性去面对困境？
A: 这段时间，我从新闻报道里的女性医护人员身上获得了很多启发。她们很多人看起来都很瘦小，口罩后面的眼神却非常坚定。我会想，她们一点都不怕吗？于是也反问要是自己的话会怎么做？然后就想通了，其实勇敢不是无所畏惧，而是害怕也要直面它。
杨力维
中国女子篮球国家队队员
身为职业运动员的她，勤奋不懈早就是常态，但面对强敌和未知，拼到最后一秒，才是她的绝招。
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阿MAY
VLOGGER
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A: 改变最大是很久没去餐厅，也很久没叫外卖了，自己做饭比较多。之前想做但没时间做的 VLOG视频，现在反而能抓紧时间策划、拍摄和剪辑了！
Q: 你在微博上发起了运动打卡活动后，大家的反应怎么样？
A: 我在微博发起 的是31 天运动打卡，但对不是经常运动的人来说，31 天其实蛮难坚持的。最近陆陆续续有朋友完成 31天的打卡，@我她们第1天和第31天的对比图，超级惊喜，变化真的很大，大家马甲线都出来了。
Q: 在面对困境时，你看到⾃己或周围的女⽣发挥了什么样的能量?
A: 我在微博上参与了一个为女性医护人员筹集安心裤的项目，发起人也是个女生。为了节省防护服，医护人员工作时会尽量不喝水不去厕所，更别提换卫生巾了。后来有个女生发来感谢信，说相信以后再也不会有女生穿着带血的防护服到处走了，我就觉得女性的力量真是又温柔又强悍。
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