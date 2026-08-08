全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动

运动起来的念头如此宝贵
可不能轻易被那些夏天的小烦恼打败
想知道怎样才能不被烈日阻挡我们的脚步？

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「Nike遮阳防护」系列

全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 烈日，不妨练

烈日，不妨练

暖烘烘的阳光，任谁都无法抗拒
“太晒了”绝不能成为夏天开练的拦路虎
遮阳防护系列，让你头顶大太阳
依然从容晒出实力

选购遮阳装备

「Dri-FIT」透气干爽科技

全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 练，就练爽快

练，就练爽快

不透气的夏天，
总让该燃起来的时刻“闷闷不乐”
但Nike Dri-FIT 科技带来的高性能透气体验
帮你在高温运动中保持清爽舒适，
令进步之心燃个畅快！

选购Dri-FIT装备

动起来，哪怕一小步

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「Nike遮阳防护」系列

全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 烈日，不妨练

烈日，不妨练

暖烘烘的阳光，任谁都无法抗拒
“太晒了”绝不能成为夏天开练的拦路虎
遮阳防护系列，让你头顶大太阳依然从容晒出实力

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全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 出众防晒，不妨开练

出众防晒，不妨开练

Nike One UV防晒上衣运用专业紫外线防护面料
抵挡超过97.5%紫外线
UPF 40+有效防晒
防不住你随时开练的进步之心

选购同款防晒短袖
全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 轻柔透气，轻松发挥

轻柔透气，轻松发挥

集柔软轻盈面料和透气凉爽的
Dri-FIT速干技术于一身，令运动体验全面升级
同时拥有百搭裁剪配色
让你无论开练还是穿搭全都无拘发挥

「Dri-FIT」透气干爽科技

全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动, 练，就练爽快

练，就练爽快

不透气的夏天，总让该燃起来的时刻“闷闷不乐”
但Nike Dri-FIT 科技带来的高性能透气体验
帮你在高温运动中保持清爽舒适，令进步之心燃个畅快！

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动起来，哪怕一小步

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