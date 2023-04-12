    全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动

    运动起来的念头如此宝贵
    可不能轻易被那些夏天的小烦恼打败
    想知道怎样才能不被烈日阻挡我们的脚步？

    解锁夏日装备

    「Nike遮阳防护」系列

    全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动

    烈日，不妨练

    暖烘烘的阳光，任谁都无法抗拒
    “太晒了”绝不能成为夏天开练的拦路虎
    遮阳防护系列，让你头顶大太阳
    依然从容晒出实力

    选购遮阳装备

    「Dri-FIT」透气干爽科技

    全新Nike遮阳防护系列，烈日挡不住你的好动

    练，就练爽快

    不透气的夏天，
    总让该燃起来的时刻“闷闷不乐”
    但Nike Dri-FIT 科技带来的高性能透气体验
    帮你在高温运动中保持清爽舒适，
    令进步之心燃个畅快！

    选购Dri-FIT装备

    动起来，哪怕一小步

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    找到更多小伙伴一同进步

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    烈日，不妨练

    暖烘烘的阳光，任谁都无法抗拒
    “太晒了”绝不能成为夏天开练的拦路虎
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    出众防晒，不妨开练

    Nike One UV防晒上衣运用专业紫外线防护面料
    抵挡超过97.5%紫外线
    UPF 40+有效防晒
    防不住你随时开练的进步之心

    选购同款防晒短袖
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    轻柔透气，轻松发挥

    集柔软轻盈面料和透气凉爽的
    Dri-FIT速干技术于一身，令运动体验全面升级
    同时拥有百搭裁剪配色
    让你无论开练还是穿搭全都无拘发挥

    「Dri-FIT」透气干爽科技

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    练，就练爽快

    不透气的夏天，总让该燃起来的时刻“闷闷不乐”
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    动起来，哪怕一小步

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