鞋因她妙
街头的复古新意
从脚开始
在2020年这个新纪年的开始，以一个霹雳造型迎接全新时代的需求比以往都来得更迫切。以旧迎新，在搭配上作Remix将是新趋势。现在就从脚下的球鞋开始，在固有的风格基础上打造新形象。新时代，找到全新方位，让自己从脚到头都闪耀。
半熟少女
匡匡：服装设计师
没有电影《半熟少年》，滑板造型步入主流街头服饰可能不会这么顺利。以复古质感为基调的Air Max 90，一瞬便能将造型带回那个不羁的90年代。从鞋面的绿色点缀找到出口，配合同色调的运动背心和装饰感十足的西装外套，再搭配解构主义的水洗牛仔裤，新时代的半熟少年 依旧半熟，但有了更多态度。
花样女子
健康：学生
中帮球鞋配以泡泡袜的造型是日本少女漫画中的标志性搭配。花样当然还不够，Blazer Mid Vintage Suede中帮球鞋的绒面材质，启发我们用时下冬日最流行的皮毛外套来做呼应，搭配内里充满破坏感的短裙，不按规则才是2020年花样女子的造型法则。
霹雳辣妹
Kiki：学生
与辣妹组合同个时期面世的Nike Air Max Triax鞋款一样充满着千禧年的时尚属性。大体积可视的Air缓震配置，在利落干净的配色下兼具了运动与时髦的特质。拼色运动内衣、廓形运动裤、再以充满霹雳感的腰包加持，不必回看MV，从这个新年开始你才是名副其实的“辣妹”。
重回80年代
Miko：视觉设计、DJ
从机能外套中获得设计灵感的Air Force 1 Shell， 科技感面料与眩眼的配色，启发我们用健美操风格紧身裤与它搭配。Walkman、健身操、迪斯科节奏……80年代的动感美学从未落幕，随意披上的运动夹克，让造型毫不费力地融入全新时代。
男孩像我
黄雨晴：职业滑手
滑板女孩凭实力讲话，哪怕上脚的Blazer Low LX是粉色的 ，一样够飒，一如70年代的Icon 法拉·福塞特（Farrah Fawcett）。只不过在新时代，非洲辫取代了大波浪、宽松廓形的机能外套取代了收腰衬衫，更蕴含着女性主导的意味。而Blazer Low LX鞋身上果冻感的Swoosh，点亮了整个造型，是新世代的个性化表达。经典的魅力就在于可以玩出不同花样，但风格永不落。
原宿邂逅
扎扎：话剧演员、声优
看见这双荧光绿配色的Zoom 2K的一瞬，我们仿佛重回千禧年初的东京街头。与它橡胶鞋翼的太空感与炫彩配色相配的是，古着牛仔外套与多重漫画印花腰封的层叠，就连牛仔裤破洞口都要以内搭裤的细节填满。只在意怎么更多更好地去表达自己，就是原宿女孩不变的道理。
鞋因她妙 | 街头的复古新意，从脚开始
在2020年这个新纪年的开始，以一个霹雳造型迎接全新时代的需求比以往都来得更迫切。以旧迎新，在搭配上作Remix将是新趋势。现在就从脚下的球鞋开始，在固有的风格基础上打造新形象。新时代，找到全新方位，让自己从脚到头都闪耀。
半熟少女
匡匡：服装设计师
没有电影《半熟少年》，滑板造型步入主流街头服饰可能不会这么顺利。以复古质感为基调的Air Max 90，一瞬便能将造型带回那个不羁的90年代。从鞋面的绿色点缀找到出口，配合同色调的运动背心和装饰感十足的西装外套，再搭配解构主义的水洗牛仔裤，新时代的半熟少年 依旧半熟，但有了更多态度。
花样女子
健康：学生
中帮球鞋配以泡泡袜的造型是日本少女漫画中的标志性搭配。花样当然还不够，Blazer Mid Vintage Suede中帮球鞋的绒面材质，启发我们用时下冬日最流行的皮毛外套来做呼应，搭配内里充满破坏感的短裙，不按规则才是2020年花样女子的造型法则。
霹雳辣妹
Kiki：学生
与辣妹组合同个时期面世的Nike Air Max Triax鞋款一样充满着千禧年的时尚属性。大体积可视的Air缓震配置，在利落干净的配色下兼具了运动与时髦的特质。拼色运动内衣、廓形运动裤、再以充满霹雳感的腰包加持，不必回看MV，从这个新年开始你才是名副其实的“辣妹”。
重回80年代
Miko：视觉设计、DJ
从机能外套中获得设计灵感的Air Force 1 Shell， 科技感面料与眩眼的配色，启发我们用健美操风格紧身裤与它搭配。Walkman、健身操、迪斯科节奏……80年代的动感美学从未落幕，随意披上的运动夹克，让造型毫不费力地融入全新时代。
男孩像我
黄雨晴：职业滑手
滑板女孩凭实力讲话，哪怕上脚的Blazer Low LX是粉色的 ，一样够飒，一如70年代的Icon 法拉·福塞特（Farrah Fawcett）。只不过在新时代，非洲辫取代了大波浪、宽松廓形的机能外套取代了收腰衬衫，更蕴含着女性主导的意味。而Blazer Low LX鞋身上果冻感的Swoosh，点亮了整个造型，是新世代的个性化表达。经典的魅力就在于可以玩出不同花样，但风格永不落。
原宿邂逅
扎扎：话剧演员、声优
看见这双荧光绿配色的Zoom 2K的一瞬，我们仿佛重回千禧年初的东京街头。与它橡胶鞋翼的太空感与炫彩配色相配的是，古着牛仔外套与多重漫画印花腰封的层叠，就连牛仔裤破洞口都要以内搭裤的细节填满。只在意怎么更多更好地去表达自己，就是原宿女孩不变的道理。
新春的第一步，要踏在过往的霹雳花火上瞻望全新曙光。
新春的第一步，要踏在过往的霹雳花火上瞻望全新曙光。