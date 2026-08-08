



与辣妹组合同个时期面世的Nike Air Max Triax鞋款一样充满着千禧年的时尚属性。大体积可视的Air缓震配置，在利落干净的配色下兼具了运动与时髦的特质。拼色运动内衣、廓形运动裤、再以充满霹雳感的腰包加持，不必回看MV，从这个新年开始你才是名副其实的“辣妹”。



